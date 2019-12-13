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  3. Cavaliers Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi

Cavaliers Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi

Cavaliers Cedi Osman'ın 15 sayı attığı maçta Spurs'ü yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda San Antonio Spurs'ü uzatmada 117-109 yendi.

NBA'e 4 maçla devam edildi. Cavaliers, Kevin Love'ın 30 sayı, 17 ribauntluk performansıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Spurs'ü 117-109 yenerek 8 maç sonra galip geldi.

Sezonun 6. galibiyetini alan Cavaliers'ta Collin Sexton 28, Jordan Clarkson 25 sayı attı. Cedi Osman ise 37 dakika 28 saniye görev yaptığı mücadeleyi 15 sayı, 2 ribaunt, 1 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamladı.

Bu sezon 15. maçını kaybeden Spurs'te DeMar DeRozan 21, LaMarcus Aldridge 18, Derrick White 17 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise takımı Philadelphia 76ers'ın deplasmanda Boston Celtics'i 115-109 yendiği mücadelede 7 sayı, 3 ribauntla oynadı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

(AA)


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