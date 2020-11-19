'Çatı aday' Abdurrahim Albayrak

Galatasaray'da "taht oyunları" devam ediyor. Üç aday ortaya çıktı, bu isimlere yenilerinin de eklenmesi muhtemel.
Bir de camianın önde gelen isimleri "çatı aday" için çalışmalar yapılıyor. Cengiz Özyalçın da "çatı aday" olarak anılsa da henüz konsensüs sağlanmış değil.
Liselilerin, herkesi kapsayacak bir yönetim üzerinde çalıştıkları ve oldukça güçlü bir liste olacağı konuşuluyor.
Sedat Doğan, Mete Başol, Mete İlkiz ve Ebru Köksal'ın bu listede olacağı hatta Abdurrahim Albayrak'ın da bu listeye dahil edileceği belirtiliyor.
Galatasaray'da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın başkanlık seçiminde ‘çatı aday' olabileceği iddia ediliyor.
Devre arası transfer döneminde sağlam adımlar atmayı hedefleyen Galatasaray'da öne çıkan iki isim Kenan Karaman ve Attila Szalai.
Milli takımlara gönderdiği futbolcular sebebiyle iki haftadır eksik kadroyla çalışan Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı öncesi tam kadro bir şekilde sadece 2 idman yapabilecek.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, son olarak Sampdoria'da forma giyen ve şu an boşta olan orta saha oyuncusu Andrea Bertolacci'ye kancayı taktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Güreş Milli Takımı Antrenörü Reşit Karabacak için taziye mesajı yayımladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un 17 yaşındaki sağ beki Bilal Ceylan, Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Gökhan Gönül ile Brezilyalı Dani Alves'i örnek alıyor.