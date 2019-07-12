CAS, Skenderbeu'ya verilen Avrupa'dan 10 yıllık men cezasını onadı
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi (Kategoria Superiore) takımlarından Skenderbeu'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon euro para cezasını onadı.
Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun Arnavutluk Futbol Süper Ligi takımlarından Skenderbeu'ya verdiği Avrupa müsabakalarından 10 yıllık men ve 1 milyon euro para cezasını onadı.