Carroll'dan Trabzonsporluları heyecanlandıran hareket

Ünlü forvet Andy Carroll sosyal medyada yaptığı beğeni ile Trabzonsporlu taraftarlarda heyecan oluşturdu.
İngiliz golcü bir taraftarın paylaştığı "Andy Carroll çocukluk aşkım Trabzon'a geliyor" paylaşımını beğendi. Durumu fark eden bordo-mavili taraftarlar konuyu kısa sürede gündeme taşıdı ve 1.93 boyundaki kuleye mesajlar göndermeye başladı.
Carroll kariyerinde toplam bin 602 gün sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.
Premier League ekiplerinden Newcastle United forması giyen tecrübe abidesi, İngiliz ekibinin formasıyla toplam 113 maça çıktı, 33 gol atıp 26 asist yapma başarısı gösterdi.
Kariyerinde toplam 325 maça çıkan İngiliz forvet 79 gol atıp 50 asist yaptı. İngiltere Milli Takımı ile de 9 maça çıkan tecrübeli futbolcu, Liverpool, West Ham United'da da oynadı.
Fenerbahçe'de Diego Costa sesleri yükselmeye devam ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Fenerbahçe'nin yeni transferleri sonrası kadroda oluşan yabancı dağılımı göze çarptı. Neredeyse her kıtadan bir oyuncuyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerde, ilginç bir durum ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, bu hafta Süper Lig'de ağırlayacakları Hatayspor maçında kadro değişikliğine gidiyor. Başarılı teknik adam; Zanka, Tolga Ciğerci ve Ferdi Kadıoğlu'nu kulübeye çekip Mauricio Lemos, Jose Sosa ve Enner Valencia'yı ilk 11'e çekecek.