Carlos Tevez maç daha başlamadan sarı kart gördü!

Boca Juniorslu Carlos Tevez, Tallares maçının 3. saniyesinde sarı kart görerek rekor kırdı.
Arantn Lig Kupası maçının başlama düdüğü ile birlikte eski takım arkadaşı Thomas Pochettino'ya doğru depar atan Tevez, dirsek darbesiyle rakibini yerde bıraktı. Hakem German Delfino tarafından sarı kartla cezalandırılan Tevez, bu hareketiyle bu alanda tarihe geçmiş oldu. Maç başladığı anda rakibine doğru koşan Tevez'in Pochettino ile arasında nasıl bir husumet olduğu da Arjantin basınına konu oldu.
Karşılaşmayı 1-0 kaybeden Boca Juniors'da Obanda 90+3, Izquerdoz 90+4'te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
36 yaşındaki Tevez, Arjantin Lig Kupası'nın bir önceki turunda Newell's Old Boys kalecisi Aguerre'nin dirseğinin çıkmasına sebebiyet veren bir hareket yapmış ve rakibinin yıl sonuna kadar saha dışında kalmasına neden olmuştu.
Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı çalıştırırken kadrosunda görmek istediği isimler bordomavili takımla anılıyor. Son isim Feyenoord forması giyen Leroy Fer oldu.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.
Futboldaki Pele mi Maradona mı sorusunun bir benzeri şimdi Formula 1'de aranıyor. Lewis Hamilton mu Michael Schumacher mi tartışmasında rakamlar Britanyalı pilottan yana... Pele'nin futbolun en büyüğü olduğu anlatmak için "Siyah İnci" deyimi kullanılırdı. Şimdilerde ise pistlerin tek siyahi pilotu Hamilton'un F1'in en büyük efsanesi olup olmadığı tartışılıyor. Ama rakamlar İngiliz pilotun, efsane Michael Schumacher'i geride bıraktığını söylüyor.
Siyah-beyazlı takım dün de 14 kişilik idman kadrosuyla antrenman sahasına çıkarken hırsı ile dikkat çeken Josef de Souza, "Benden ne istenirse mevki fark etmeksizin elimden geleni yaparım" dedi
A Milli Takım'ın Rusya'yı mağlup etmesi, Macaristan ile Sırbistan'ın 1-1 berabere kalması gruptan lider çıkma şansı ihtimalini güçlendirdi.
"İyi oynadınız, mücadeleyi beğendim" diyen Şenol Güneş, "Ufak tefek hatalarımız oldu tabii. Bunları not aldık, sizlerle konuşacağım. Fakat uzun zaman sonra Rusya'yı yendik. Hepinizi alnından öpüyorum çocuklar" ifadesini kullandı.