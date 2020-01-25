Carlos Ponck: Fenerbahçe karşısında hiçbir şey yapamadık

Başakşehir'in Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Ponck açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe'nin baskılı oynadığını kaydeden 25 yaşındaki oyuncu, "Bütün hafta iyi çalıştık ama bugün takım halinde iyi günümüzde değildik. İyi oyunumuzu oynayamadık. Pas yapamadık, topla oynayamadık, top rakipteydi. İyi baskı yaptılar ve oynamamıza izin vermediler. Bu da mağlubiyetin nedeni oldu" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin iyi oynadığını vurgulayan Ponck, "Fenerbahçe çok iyiydi, kişiselleştirecek bir şey yok. Sağlı sollu ortalar yaptılar ve Muriqi gibi iyi bir santrforları var. Fenerbahçe iyiydi" dedi.
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