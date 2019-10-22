Carlos Idriss Kameni: Ali Sami Yen, Bernabeu'dan çok daha etkileyici

Kameni, Galatasaray'ın stadyumunu 'Türk cehennemi' olarak tanımlarken, "Çok tutkulu bir stadyum. Limitlere kadar giderler. 1. dakikada bile maçı durdurabilirler. Hakemin başlangıç düdüğüyle birlikte sahaya yabancı maddeler attıklarını gördüm." ifadelerini kullandı.

Kamerunlu kaleci, tribünlerin korkutucu olduğunu belirterek, "Eğer ortada ciddi bir iddia varsa, taraftarlar da baskısını artırıyorlar ve maçlar çok tehlikeli hale geliyor. Geçen sezon Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maç sonunda çıkan kavgada futbolcular 8'er 10'ar maç ceza aldılar." diyerek sözlerini sürdürdü.

"ALİ SAMİ YEN, BERNABEU'DAN DAHA ETKİLEYİCİ"

"Bernabeu ile Ali Sami Yen'i kıyaslar mısın?" şeklinde gelen soruya Kameni, "Ali Sami Yen! Bernabeu'dan çok daha etkileyici bir atmosfer var. Çok farklılar. Rakip oyuncuların ellerinden geleni yapamadığı anlar oluyor. Tribünler takımlarını iter ama asla sahaya inmezler." cevabıyla konuşmasını noktaladı.

(Sporx)