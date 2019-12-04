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Carlo Ancelotti eski kulübüne geri dönüyor

Carlo Ancelotti eski kulübüne geri dönüyor

Fransız medyasında çıkan haberlere göre PSG yeniden Ancelotti'yi istiyor.

Napoli'de sıkıntılı günler yaşayan ve kulüpten ayrılacağı konuşulan Carlo Ancelotti'nin adı Fransız medyasında PSG ile anılıyor.

Geçtiğimiz sezon PSG'nin başına geçen Thomas Tuchel'in üstüne Şampiyonlar Ligi kazanma baskısı kuran PSG yönetimi Alman teknik adama sezon sonuna kadar şans verdi. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'a evinde elenen PSG sadece Ligue 1 kupasını müzesine götürebildi.

Oyuncular da Ancelotti'yi istiyor

Thiago Silva ve Marco Verratti gibi PSG'nin üst düzey oyuncularının tecrübeli İtalyan teknik adamı yeniden takımın başında görmek istediği konuşulan detaylar arasında.

Carlo Ancelotti Fransız devinin başında geçirdiği 1 sezonda Ligue 1'i kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynattı. Ardından Real Madrid'e giden teknik adam burada ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

(Sporx)


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