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aksam.com.tr
  • 23 Mayıs 2020 Cumartesi 08:00
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Carles Puyol'dan Radamel Falcao'ya övgü

Carles Puyol'dan Radamel Falcao'ya övgü

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Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Falcao ile olan bir fotoğrafını paylaşarak altına “Durdurmakta en zorlandığım forvet” yazdı.

AKŞAM

İSPANYOL ekibi Barcelona’nın efsane isimleri arasında yer alan ‘kaptan mağara adamı’ lakaplı Carles Puyol, Galatasaray’ın Kolombiyalı süper starı Radamel Falcao’dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Katalan ekibiyle ve İspanya Milli Takımı’yla sayısız başarılar kazanan efsane isim, Falcao’yla birlikte olduğu bir fotoğrafı #tbt etiketiyle paylaştı. Puyol, fotoğrafın altına, “Durdurmakta en zorlandığım forvet” notunu düştü.

4 MAÇTA 3 GOL ATTI

İspanyol efsanenin bu fotoğrafının altına her iki oyuncuyla birlikte oynayan bir başka süper star Cesc Fabregas da yorumda bulundu ve “Ne savaştı” mesajını yazdı. Falcao, 2011- 2013 yılları arasında Atletico Madrid’de oynarken Barça’ya karşı 4 maçta 3 gol atma başarısı göstermişti.

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