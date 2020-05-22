Carles Puyol'dan Radamel Falcao'ya övgü

SPOR GÜNDEMİ

Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de Galatasaray'la yıllık 1.2 milyon euro ücret artı 500 bin euro imza parasına 3 sezonluk anlaşan Mert Hakan Yandaş'a, Fenerbahçe yıllık 1.5 milyon euro artı imza parası önerdi. Pazarlıkları yapan menajer masadan el sıkışarak kalktı. Emre Kılınç'la da görüşmeler sürüyor.

Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı Büyük şok! Sezon başında transfer edilen 2 futbolcu takımdan ayrıldı Bir futbolcu ve bir personelinde koronavirüse rastlanan Yeni Malatyaspor'a bir şok haber daha! Sarı-Siyahlı ekibin sezon başında 3 yıllığına kadrosuna kattığı Ghaylen Chaaleli ile yine sezon başında Alanyaspor'dan transfer edilen kaleci Ufuk Ceylan, takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'ye genç Brezilyalı Fenerbahçe'ye genç Brezilyalı F.BAHÇE, Flamengo'nun yıldız adaylarından Caio Roque'yi izlemeye aldı.

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi Fenerbahçe'de şok ayrılık! Taraftarların sevgilisiydi Gelecek sezon bütçede daralmaya gidecek olan Fenerbahçe Beko'da Kostas Sloukas ile yollar ayrılıyor. Sport 24'ün haberine göre Yunan yıldız, Olympiakos ile anlaşmaya vardı. Sloukas daha önce yaptığı açıklamada Zeljko Obradovic'in takımdan ayrılması halinde kendisinin de Fenerbahçe ile yollarını ayıracağını açıklamıştı.

Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor Cimbom bu kez 3 milyon Euro'ya işi bitiriyor Younes Belhanda ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Perugia'nın 21 yaşındaki Rumen futbolcusu Vlad Dragomir için bir kez daha devrede. Cimbom daha önce de gündemine getirdiği Rumen 10 numara için Gheorghe Hagi'den fikir almıştı. Perugia'nın 3 milyon Euro'luk açığını bu futbolcunun satışıyla gidereceği belirtiliyor.

Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı Berlin derbisini Hertha Berlin farklı kazandı Almanya Bundesliga'da 27'nci haftanın açılış maçında Hertha Berlin, kendi sahasında Union Berlin'i 4-0 mağlup etti.