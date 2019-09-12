Çapraz bağları kopan Muğdat Çelik, sezonun ilk yarısını kapattı
Gazişehir Gaziantep'te yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarıyı kapattı.
Beşiktaş maçı öncesi Gazişehir Gaziantep'e kötü haber. Yan çapraz bağları kopan Muğdat Çelik ilk yarının kalan maçlarında forma giyemeyecek.
Deneyimli futbolcu, Fenerbahçe’nin 5-0 kazandığı ilk hafta maçında sonradan oyuna girip 25 dakika görev yapmıştı.
Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarının kadrolarında da yer alan Muğdat, bu maçlarda ise forma şansı bulamamıştı.