Canlı yayında transfer görüşmesi

SÜPER Lig’in lideri Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay sıra dışı bir röportaja imza attı.

AKŞAM

Röportajın yapıldığı sırada deneyimli teknik adamın telefonu çaldı. Demir Grup Sivasspor’un ilgilendiği Almanya Bundesliga ekiplerinden Paderborn’da forma giyen orta saha oyuncusu Abdelhamid Sabiri, canlı yayında Rıza Çalımbay ile bir görüşme gerçekleştirdi. Çalımbay, transfer görüşmesi sonrasında “Çocuğu almak istiyoruz, kendisi de istiyorsa alacağız. Tam aradığımız pozisyonda oynuyor, onu izledik, beğendik” dedi.