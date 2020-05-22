Canlı yayında açıkladı! Trabzonspor ilk transferini yaptı...

Trabzonspor’da son dakika transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavililer, Balıkesirspor’da forma giyen Rahmi Anıl Başaran’ın transferinde mutlu sona ulaştı.
Radyospor’da Salim Manav’ın canlı yayın konuğu olan Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, "Rahmi Anıl Başaran için Galatasaray, Trabzonspor, Başakşehir ve Göztepe ile görüşmemiz oldu. 2 hafta önce Trabzonspor ile sözlü olarak ciddi şekilde görüşmelerimiz oldu. Rahmi Anıl Başaran’ın transferi için Trabzonspor'dan Mehmet Yiğit Alp ile dün İstanbul'da görüştük. Rahmi Anıl Başaran'ın transferi konusunda Trabzonspor ile prensip anlaşmasına vardık. Rahmi Anıl'ın transferi Ramazan Bayramı'ndan sonra resmiyet kazanacak. Rahmi Anıl'ın transferinde Trabzonspor kulübümüze TL bazında ödeme yapacak. Balıkesirspor, Rahmi Anıl'ın bir sonraki satışından pay alacak." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor ilk transferini gerçekleştirdi. Bordo-mavililer Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile anlaşma sağladı. İşte resmi açıklama.
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