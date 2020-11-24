CANLI: Manchester United - Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi 4. maçında Manchester United’a konuk oluyor.
Maçta İngiliz devi 3-0 önde.
1' Müsabaka hakemin düdüğü ile başladı.
7' Sol kanattan Telles'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza sahası dışından gelişine vuran Bruno Fernandes, şık bir gole imza attı.
15' Etkili geldik. Sağ kanattan Visca'nın yerden çevirdiği topta ceza sahasında uygun durumda bulunan Demba Ba topu ıska geçti.
19' Sol kanattan gelen ortada topu elinden sektiren Mert Günok'un hatasında altıpasta topu önünde bulan Bruno Fernandes kendisinin ve takımının ikinci golünü attı.
Stat: Old Trafford
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Șovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Manchester United: De Gea, Lindelöf, Maguire, Fred, Bruno Fernades, Alex Telles, Wan-Bissaka, Van de Beek, Martial, Rashford, Cavani
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç, Demba Ba
BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu dördüncü haftasında Manchester United'a konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, İngiliz ekibiyle İstanbul'da oynadıkları maçın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.
Okan Buruk, İstanbul'da Manchester United'ı 2-1 yendikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Danijel Aleksic'in yerine Nacer Chadli'ye ilk 11'de şans verdi.
Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Chadli, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.
CHADLI İLK KEZ İLK 11'DE
Medipol Başakşehir'in Belçikalı oyuncusu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli takımda ilk kez bir maça ilk 11'de başladı.
Sakatlığını atlatan ve Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de Gençlerbirliği ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda oyuna sonradan giren Chadli, ilk kez ilk 11'de yer aldı.
Belçikalı deneyimli oyuncu, turuncu-lacivertli takımla ilk Şampiyonlar Ligi maçına da Manchester United karşısında çıktı.
MANCHESTER UNITED'DA 5 DEĞİŞİKLİK
Manchester United, İstanbul'da kaybettiği maçın ilk 11'inde 5 değişiklik ile sahasındaki maça başladı.
İngiliz ekibinde İstanbul'da forma giyen, Henderson, Tuanzebe, Luke Shaw, Juan Mata ve Matic'in yerine, De Gea, Lindelöf, Alex Telles, Fred ve Cavani ilk 11'de sahaya çıktı.
Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Alex Telles, Medipol Başakşehir'e karşı ilk 11'de yer aldı.
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