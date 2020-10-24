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aksam.com.tr
  • 24 Ekim 2020 Cumartesi 08:00
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CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

CANLI | BB Erzurumspor - Galatasaray

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AKŞAM

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Erzurum'da BB Erzurumspor ile karşılaşıyor. Son 3 lig maçında 8 puan kaybeden Galatasaray, bu kötü gidişata Erzurumspor deplasmanında son vermek istiyor.

İlk iki maçını kazanarak Süper Lig’e fırtına gibi başlayan Galatasaray, son 3 maçta 8 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar, bu gidişata Erzurum deplasmanında son vermek istiyor. Cim-Bom bu sezon ilk kez İstanbul dışına çıkıyor.

BB ERZURUM - GALATASSARAY

SAAT: 19.00

STAT: Kazım Karabekir

YAYIN: beIN Sports1

HAKEM: Arda Kardeşler

BB ErzurumsporFarnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Emrah, Obertan, Novikovas, Gomes.

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Ömer, Belhanda, Emre Kılınç, Babel, Falcao.

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Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Helal olsun Burak! Yaptığı hareket takdir topladı

Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.

DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.

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