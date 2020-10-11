Caner, Sosa ve Samatta'nın sözleşmesinde özel madde

Fenerbahçe'de yeni transferler Mbwana Samatta, Jose Sosa ve Caner Erkin'in sözleşmelerinde özel maddeler olduğu belirtildi.
Samatta, Sosa ve Caner'in sözleşmelerinde kadroya girme, 11'de oynama ve sonradan oyuna girme gibi özel bonus maddeleri olduğu öğrenildi... Başarı bonusunda ise sadece galibiyete para var.
Fenerbahçe orta sahasında Luiz Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan , Sosa, Tolga Ciğerci müthiş bir rekabet içine girdi.
Sistemin değişkenliğine göre bu oyuncuların bazen 2'si bazen de 3'ü sahada olacak.
Galatasaray'da Diagne ve Falcao'nun attıkları her gol 1 milyon euro'ya denk geliyor.
Hırvatistan basını, tecrübeli stoperin Beşiktaş kariyerinin sonuna geldiğini duyurdu. Beşiktaş'ın finansal sorunları nedeniyle elden çıkartmak istediği Domagoj Vida'nın, Hırvatistan'ın Osijek takımıyla görüştüğü ve eve dönmeye hazırlandığı belirtildi. Haberde tecrübeli stoperin kiralık gideceği bilgisine de yer verildi.
Beşiktaş, hazırlık maçında karşı karşıya geldiği Fatih Karagümrük'ü, Josef, Atiba, Larin (2) ve Aboubakar'ın golleriyle 5-2 mağlup etti. Karagümrük'ün gollerini ise Salibur ve Mevlüt kaydetti.
Fenerbahçe'de kadroya katılan üç futbolcunun sözleşmelerinde özel maddeler olduğu ortaya çıktı.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalanlara takım bulunamazsa milyonlar boşa gidecek.
Sörloth'un takımdan ayrılmasının ardından Trabzonspor'da bazı yöneticiler Cavani, Pato, Mandzukic gibi isimlerin transfer edilmesini istedi. Başkan Ağaoğlu ise asla böyle bir transfer yapmayacağını, kendisinden önceki yönetimlerin hatalarına düşmeyeceğini söyledi.