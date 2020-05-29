Caner Erkin'in paylaşımı transfer dedikodularını artırdı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı değerlendiren kulüpler birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı. Bu kulüplerden olan Fenerbahçe de transferde yerli isimlere yönelmiş ve eski futbolcularından Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.
Transferde bu gelişmeler yaşanırken, tecrübeli futbolcu bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ile akıllarda soru işareti bıraktı. Uzun süredir Twitter gündemini kullanmayan Erkin mesajında, "Günaydın" ifadelerine yer verdi. Mesajın yanında da giydiği forma numarası olan 88 rakamlarını kullandı.
Bu mesajın uzun süre ne anlama geldiği bilinmezken, futbol kamuoyunda Caner Erkin'in Beşiktaş'ta kalacağı yönünde bir mesaj olduğu iddia edildi.
Mesajın altında da hem Beşiktaşlı taraftarlar hem de Fenerbahçeli taraftarlar transferle ilgili yorumlarda bulundular.
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