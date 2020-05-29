  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 29 Mayıs 2020 Cuma 12:50
  • |
  • Son Güncelleme:

Caner Erkin'in paylaşımı transfer dedikodularını artırdı

Caner Erkin'in paylaşımı transfer dedikodularını artırdı

Paylaş

Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve adı eski kulübü Fenerbahçe'yle anılan Caner Erkin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım transfer dedikodularını artırdı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında liglere verilen arayı değerlendiren kulüpler birçok isimle temaslarını sıklaştırmıştı. Bu kulüplerden olan Fenerbahçe de transferde yerli isimlere yönelmiş ve eski futbolcularından Caner Erkin'i tekrar kadrosuna katacağı yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Transferde bu gelişmeler yaşanırken, tecrübeli futbolcu bu sabah saatlerinde yaptığı paylaşım ile akıllarda soru işareti bıraktı. Uzun süredir Twitter gündemini kullanmayan Erkin mesajında, "Günaydın" ifadelerine yer verdi. Mesajın yanında da giydiği forma numarası olan 88 rakamlarını kullandı.

Bu mesajın uzun süre ne anlama geldiği bilinmezken, futbol kamuoyunda Caner Erkin'in Beşiktaş'ta kalacağı yönünde bir mesaj olduğu iddia edildi.

Mesajın altında da hem Beşiktaşlı taraftarlar hem de Fenerbahçeli taraftarlar transferle ilgili yorumlarda bulundular.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Ryan Fraser transferinde Galatasaray'a müthiş haber

title

Fatih Terim'den Wesley Sneijder iddialarına cevap: Ne Sneijder'i, ilk defa duyuyorum!

title

Avrupa Kulüpler Birliği'nden densiz talep: Şampiyonlar Ligi finalini Almanya'ya verin

Türkiye'nin ilk kadın parkur sporcusu Hazal Nehir'den evde parkur videosu

SPOR GÜNDEMİ

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'
Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'

Avrupa'dan densiz talep! 'Türkiye'den alın Almanya'ya verin'

Sky Sports'un haberine göre Avrupa Kulüpler Birliği, İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi final maçının Almanya'ya verilmesi için UEFA'ya talepte bulundu.

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye
Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye

Gece yarısı bombası! Milli takımın yıldızı 2 milyona F.Bahçe'ye

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Karaman için sezon sonunda Alman ekibinin kapısını çalacak. 26 yaşındaki golcü de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor
'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor

'Küçük cep dinamosu'nu Galatasaray kapıyor

Henry Onyekuru'nun yerine düşünülen Ryan Fraser için Galatasaray'a müthiş haber. İngiliz kulüplerinin birbirleri arasında yaptığı centilmenlik anlaşması sonrası Cimbom'un transferde eli iyice güçlendi. Bournemouth'da forma giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi
İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi

İşte Aurelio'nun Fener'e ilk transferi

Fenerbahçe'de teknik ekibe katılan Mehmet Aurelio, Santos'un 19 yaşındaki golcüsü Yuri Alberto'yu Sarı-Lacivertlilere önerdi. Aurelio, yönetime sunduğu raporda “Müthiş bir yetenek. Santos ile de sözleşme imzalamadı. Kaçırmayalım” ifadelerini kullandı.

Terim sonunda Sneijder'i açıkladı
Terim sonunda Sneijder'i açıkladı

Terim sonunda Sneijder'i açıkladı

Hollanda basını, Hasan Şaş'ın istifasının ardından Galatasaray'ın yeni yardımcı antrenörünün Wesley Sneijder olacağını iddia etmişti. Konuyla ilgili teknik direktör Fatih Terim'den açıklama geldi. Terim, “Ne Sneijder'i, ilk defa duyuyorum!" dedi.

Aurelio'dan sonra flaş karar
Aurelio'dan sonra flaş karar

Aurelio'dan sonra flaş karar

Fenerbahçe'de Mehmet Aurelio'nun teknik ekibe katılımının ardından yönetimde Brezilyalı hoca fikri gündeme geldi. Gündem yeniden Roberto Carlos.

'1,5 milyon Euro daha verin bitsin bu transfer'
'1,5 milyon Euro daha verin bitsin bu transfer'

'1,5 milyon Euro daha verin bitsin bu transfer'

Al Hilal, Younes Belhanda için Galatasaray'a 3,5 milyon Euro teklif etti. Cimbom daha önce 10 milyon Euro'luk gelir beklediği Faslı yıldızı, koronavirüs salgını sonrası 5 milyon Euro'ya satmaya razı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.