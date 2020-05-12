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aksam.com.tr
  • 12 Mayıs 2020 Salı 11:33
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  • 12 Mayıs 2020 Salı 11:33

Caner Erkin'in menajeri konuştu! F.Bahçe ve Beşiktaş...

Caner Erkin'in menajeri konuştu! F.Bahçe ve Beşiktaş...

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Beşiktaş'ta bu sezon sonu sözleşmesi bitecek olan ve ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Caner Erkin'in transferde akıbeti merak ediliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Beşiktaş'ta 4 yıllık kontratı sezon sonunda tamamlanacak olan Caner Erkin’in menajerinden oyuncusunun durumuyla ilgili olarak açıklama geldi.

Önceki akşam Haber Global’e açıklamalarda bulunan menajer Batur Altıparmak, “Caner için Fenerbahçe ya da başka takımdan direkt bir teklif gelmedi. Ama Beşiktaş’tan da sözleşme yenilemek için henüz bir teklif gelmedi” sözlerini sarf etti. 

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