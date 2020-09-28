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aksam.com.tr
  • 28 Eylül 2020 Pazartesi 11:15
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Caner Erkin'den 'Sonu şampiyonluk olacak' paylaşımı

Caner Erkin'den 'Sonu şampiyonluk olacak' paylaşımı

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4 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönen tecrübeli sol bek Caner Erkin, Galatasaray derbisi sonrası sosyal medya hesabından ‘Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' mesajıyla paylaşım yaptı. Sarı-Lacivertli taraftarlar, başarılı futbolcunun yaptığı paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Yeni sezon öncesinde birçok transfere imza atan Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. İki takımın kontrolünde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puan ile sahadan ayrıldı.

“SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK”

4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, dün akşam derbide ilk 11'de yer aldı. Gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız sol bek maç sonunda 'Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' paylaşımı yaptı.

Bilindiği üzere Caner'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.

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