Caner Erkin'den 'Sonu şampiyonluk olacak' paylaşımı

Yeni sezon öncesinde birçok transfere imza atan Fenerbahçe Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk oldu. İki takımın kontrolünde geçen maçta gol sesi çıkmadı ve iki takım da birer puan ile sahadan ayrıldı.
“SONU ŞAMPİYONLUK OLACAK”
4 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, dün akşam derbide ilk 11'de yer aldı. Gösterdiği performans ile taraftarın büyük beğenisini toplayan yıldız sol bek maç sonunda 'Sonu ŞAMPİYONLUK olacak' paylaşımı yaptı.
Bilindiği üzere Caner'in adı transfer döneminde Galatasaray ile de anılıyordu.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin teknik patronu Erol Bulut, Galatasaray derbisinin ardından maçı değerlendirdi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, 0-0 sonuçlanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin ardından Fatih Terim'i eleştirdi.
0-0 sona eren Galatasaray - Fenerbahçe derbisni yorumlayan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçelilerin takımlarının toparlanacağını bildikleri için mutsuz olmadıklarını iddia etti.
Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın annesi vefat etti.
Fenerbahçe yıllardır Galatasaray'a karşı derbilerde yakaladığı üstünlüğü Ali Koç'un başkanlık döneminde kaybetti.