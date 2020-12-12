Caner Erkin'den özeleştiri: 'Başka şansımız yok'

Süper Lig'in 12. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertli ekipte Caner Erkin maç sonu açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Caner Erkin "Bugün her şey eksikti. İyi mücadele edemedik, gol atamadık. Üç maç oldu, üst üste iç sahada maç kaybediyoruz. Bunu artık buradan döndürmeliyiz. Tabii tüm suç bizde, bunu düzeltecek olan da futbolculardır. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Kötü oynayabiliriz ama böyle bir kulüpte kimsenin kötü mücadele etme hakkı yok. Bundan sonra herkes farklı olacak. Bunu buradan söylüyorum çünkü başka şansımız yok. Fenerbahçe bunu hak etmiyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bunu düzelteceğiz. Takıma çok oyuncu katıldı. Beraber oynayan oyuncular değiliz. Bizim birbirimizi çok iyi tanımamız lazım. Her şeyi bilmemiz lazım. Bunlarda biraz eksiklerimiz var. Ancak bunlar giderilmeyecek şeyler değil. Bunların hepsini onaracağız. Bunları sahada göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.