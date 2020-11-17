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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 10:06
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Caner Erkin ortalarıyla gündem olmaya devam ediyor

Caner Erkin ortalarıyla gündem olmaya devam ediyor

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Milliyet

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de son dönemin en çok öne çıkan ismi Caner Erkin, asistleriyle konuşuldu. 3 yıl sonra ay-yıldızlı formaya, 4 yılın ardından da sarı-lacivertlilere dönen tecrübeli sol bek adeta ikinci baharını yaşıyor.

A Milli Takım ve Fenerbahçe'de son dönemin en çok göze batan ismi Caner Erkin oldu. 2020-21 sezonuna formda giren tecrübeli sol bek, özellikle son oynanan Rusya maçındaki adrese teslim asistiyle göz doldururken, gol paslarındaki başarısı dikkat çekti. 32 yaşındaki futbolcu 3 yıl sonra geri döndüğü ay-yıldızlı forma ve 4 yılın ardından yeniden giydiği sarı-lacivertli formayla adeta ikinci baharını yaşıyor.

HÜCUMDA ETKİLİ

Türkiye'de Şenol Güneş tarafından Hırvatistan ve Rusya maçlarında sahaya sürülen Caner, 2 karşılaşmada 2 asist yaptı. Fenerbahçe'de de bu sezon 8 lig maçının tamamında oynayan deneyimli yıldız, 4 asistle öne çıktı. Toplamda 10 maçta 5 asisti bulan Caner, duran toplar ve sol kanatta hücum yönünde etkili bir görüntü çizdi.

SAVUNMA ANLAMINDA EKSİK

Fenerbahçe'de maç başına 9 orta rakamı tutturan başarılı oyuncunun A Milli Takım'da da son 2 karşılaşmada maç başına 6 orta ortalaması bulunuyor. Millilerin hücum gücüne direkt etki eden ve atılan son 6 golün 2'sinde öne çıkan Caner Erkin, savunma anlamında eksik bir görüntü çizdi. Özellikle rakibin savunma arkasına kaçışlar ve Rusya'nın attığı 2 goldeki hatalarda Caner Erkin eleştiri aldı. Fenerbahçe'de de bu yönde tenkitler alan milli futbolcu, defansif açıdan sınıfta kaldı.

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