Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9653
  • 6,6923
  • 245.254
  • 93.946
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Caner Erkin: Gözü olan görmüştür zaten!

Caner Erkin: Gözü olan görmüştür zaten!

Caner Erkin: Gözü olan görmüştür zaten!

Beşiktaş'ın Galatasaray ile oynadığı maçta yenilen ilk golden önce topun Mariano'dan çıktığı yönündeki itirazları çok konuşuldu.

Hakem topun Caner Erkin'den çıktığı gerekçesiyle tacı Galatasaray'ın kullanmasına izin verdi ve sonrasında sarı-kırmızılılar golü buldu.

Mariano'nun topa vuruş anından Galatasaraylı futbolcuya en yakın isim olan Caner Erkin'e karşılaşma sonrası "Top sana değdi mi?" sorusu soruldu. Caner Erkin bu soruya tepkili bir şekilde yanıt verdi.

Caner Erkin takım otobüsne giderken sorulan soru üzerine "Bir bakın izleyin ne olduğunu görürsünüz. Gözleriniz varsa görürüsünüz." dedi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Itır Esen'e canlı yayında şok
Düğün tarihi belli oldu... Herkes o soruyu aklına getirdi
Yanlışlıkla Serenay'ın fotoğrafını beğenince...
Bade İşçil'den zehir gibi açıklama!
Ünlü şarkıcı Koray Avcı'ya şok suçlama: Sana ekmek yedirmem
Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor? Hıdrellez nedir? Hıdrell

Hıdırellez nedir? Hıdırellez’in anlamı ne? Hıdrellez’de neler yapılıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kilometrelerce öteden yemeye geliyorlar

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden kareler