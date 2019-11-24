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  3. Caner Erkin Beşiktaş'ın asist yükünü tek başına sırtlıyor

Caner Erkin Beşiktaş'ın asist yükünü tek başına sırtlıyor

Caner Erkin Beşiktaş'ın asist yükünü tek başına sırtlıyor

Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Caner Erkin, dün akşam yine kalitesini bir kez daha ortaya koydu. Burak'a gol pasını veren Caner Erkin, bu sezon 5'inci asistini yapmayı başardı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın bazen savunmanın solunda bazen ise sol kanatta görev verdiği Caner, Konyaspor karşısında  sahada basmadık yer bırakmadı.

Başarılı oyuncu siyah-beyazlıların gol bulmakta zorlandığı sırada ortaya çıktı ve Burak Yılmaz'a nefis bir ara pası gönderdi. Burak da kalitesini gösterdi ve topu filelere göndermeyi başardı. Caner Erkin, bu sezon Süper Lig'deki 5'inci asistini yaptı.

Daha önce Göztepe, Çaykur Rize, Trabzonspor ve G.Saray maçlarında gol pası veren Caner dün akşam da Konya'da yaptığı asistle; takım arkadaşı Ljajic ile birlikte en çok (5) gol pası veren isim olmayı başardı.

(Sporx)


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