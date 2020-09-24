Caner Erkin Beşiktaş ile icralık oldu

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Caner Erkin, siyah - beyazlı kulübe icra takibi başlattı.

Beşiktaş, Eylül ayında oyunculardan 'Borçsuzluk Kâğıdı' almak zorunda ancak yönetim, eski futbolcuları Caner Erkin'den gelen hamle ile şaşkınlık yaşadı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kendisi de borçsuzluk kağıdı imzalaması gereken tecrübeli oyuncunun ödemeler için icra takibi başlattığı ifade edildi.

Eski basketbol şube direktörü olan Turhan Koray'ın da icra takibi başlattığı belirtilirken, Voleybol Takımı'nın eski kaptanı Dilara Bilge de alacağı 66 bin TL'nin tahsili için icra başlattı.

Beşiktaş kulübünün icra takibine itiraz etmesi üzerine Bilge bu kez itirazın iptali edilmesi için dava açarak, itirazına konu alacak miktarının yüzde 20 oranında icra inkar tazminatı verilmesini talep etti.