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  3. Caner Erkin ayrılıyor

Caner Erkin ayrılıyor

Caner Erkin ayrılıyor

BEŞİKTAŞ ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Caner Erkin takımdan ayrılma kararı aldı.

AKŞAM

30 yaşındaki sol bekin adı eski takımı Fenerbahçe ile anılıyor. Caner 2017 yaz transfer döneminde İtalya’nın Inter takımından Beşiktaş’a transfer olmuştu.

KARiUS KALIYOR

BEŞİKTAŞ’IN sezon başında Liverpool’dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile ilgili İngiliz basınında transfer iddiası yer aldı. Ada basınında yer alan haberlere göre; Karius gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyecek. Başarılı eldiven Beşiktaş’ta mutlu.

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