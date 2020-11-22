Calvert-Lewin Everton'ı sırtlamaya devam ediyor

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fulham, Everton'ı konuk etti.
Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan müsabaka Everton'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ile 29. dakikalarda Calvert Lewin ve 35. dakikada Doucoure kaydetti. Fulham'ın gollerini ise 15. dakikada Reid ve 70. dakikada Loftus-Cheek attı.
Fulham, 68. dakikada Cavaleiro'nun ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı.
Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, mücadelede süre almadı.
3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Everton, puanını 16 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Fulham ise 4 puanla 17. sırada yer buldu.
Everton, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Fulham ise Leicester deplasmanına gidecek.
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