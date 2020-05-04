Çalımbay: Tescil edilirse saygı duyarız

AKŞAM
Süper Lig’de dördüncü sıradaki DG Sivasspor’un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay liglerin yeniden başlamasıyla ilgili umutsuz konuştu: “Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil. Kesinlikle ligi oynamak ve ligin bitmesini istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Oyuncular ne derse desinler hepsi çekiniyor, hepsi korkuyor ve hiç kimsenin de maçlarda kendini vereceğini zannetmiyorum. Herkese, ‘Evinizde oturun, sosyal mesafeyi koruyun, maske takın’ dediğimiz anda tabii ki oyuncular korkarlar ve tedirgin olurlar. Ligin mevcut haliyle tescil edilmesi halinde buna da saygı duyarız.
2021’E EKLENEBILIR
Çalımbay: “Ağustosta sezonu başlatabilirsiniz. Sonra 8 maçımızı oynarız, daha sonra da öbür lige geçeriz. Bunların hepsi rahatlıkla yapılabilecek şeyler. En küçük riske girmemek gerekiyor.”
GELİRLER DAĞITILSIN
Türkiye’de mali açıdan Fransa modelinin uygulanabileceğini belirten Çalımbay, “Avrupa’ya katılacak takımların gelirleri, ligdeki tüm takımlara dağıtılacak. Bence çok güzel, çok uygun bir şey. Fransa’da yaptılar bunu, güzel bir şey. Öyle de yapılabilir. Hiç değilse kulüplerimiz zarar görmezler. Herkesin oradan pay alması gerek.”
EMRE VE MERT GİDEBİLİR
Çalımbay, Emre Kılınç ve Mert Hakan’ın olası transferleri hakkında da, “Emre ile Mert gidebilir, sorun yok. Hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Galatasaray’a mı, Fenerbahçe’ye mi, Beşiktaş’a mı, Trabzonspor’a mı onu bilmiyorum. Ama Erdoğan’ın gitmesini istemem.” şeklinde konuştu.
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