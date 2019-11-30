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  3. Milan, Galatasaray'ın Çalhanoğlu için verdiği teklifi beğenmedi!

Milan, Galatasaray'ın Çalhanoğlu için verdiği teklifi beğenmedi!

Milan, Galatasaray'ın Çalhanoğlu için verdiği teklifi beğenmedi!

Hakan Çalhanoğlu için Milan'ın kapısını çalan Galatasaray'ın teklifi şimdilik yetersiz göründü. Fatih Terim’in eski öğrencisi Maldini ile bir araya geleceği kaydedildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Belhanda ile yollarını ayırıp iyi bir 10 numara kadrosuna katmak isteyen Galatasaray’da Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

MİLAN GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Çizme basını tarafından İtalya’da kendisinden beklenen patlamayı yapamadığı yazılıp çizilen Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray yönetiminin Boban ve Maldini ile bir araya geldiği fakat Şükrü Hanedar’ın sunduğu teklif yetersiz olması sebebiyle Milan cephesinin masadan kalktığı öğrenildi. Bayer Leverkusen’den 22 milyon euro’ya transfer edilen 25 yaşındaki yıldız için 3 milyon Euro civarında kiralama bedeli artı sözleşmesine 6 milyon Euro da satın alma opsiyonu koydurmak isteyen sarı kırmızılı tarafın teklifini reddeden Serie A devinin 15 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, görüşmelerin şimdilik tıkandığı ifade edildi.

Daha önce Luyindama için de aynı yolu izleyen Galatasaray yönetiminin Hakan Çalhanoğlu transferinden vazgeçmeyeceği anlaşılırken, Fatih Terim’in eski öğrencisi Maldini ile bir araya geleceği kaydedildi.

Bu sezon 12 maçta görev alan milli futbolcu 2 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.


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