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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 19:29
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Çalhanoğlu: 'Bir gün mutlaka Galatasaray'

Çalhanoğlu: 'Bir gün mutlaka Galatasaray'

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Milan'da forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'ı desteklediğini ve bir gün sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkladı.

Serie A'nın dev kulüplerinden Milan'da forma giyen 26 yaşındaki A Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a bağlanarak soruları yanıtlayan başarılı futbolcu, salgının en yoğun hissedildiği Avrupa ülkelerinin başında gelen İtalya'da futbolun kaderinin belli olacağını ifade ederek şöyle söyledi:

"Antrenmanlara devam ediyoruz. Halimize şükür, biraz daha rahatladık. İnşallah maçlar akşam oynanır çünkü hava çok sıcak."

MILAN'DA OYNADIĞIM İÇİN GURUR DUYUYORUM

26 hafta sonunda 36 puanla yedinci sırada olan takımının UEFA Avrupa Ligi'ne katılabilmek için savaşacağını söyleyen Çalhanoğlu, "Bayburtlu olarak Milan'da oynadığım için kendimle gurur duyuyorum. Bayburt benim her şeyim. Köyüme severek gidiyorum. Onları gururlandırmaya devam edeceğim" dedi.

EURO 2020 yolunda başarılı bir süreci geride bırakan A Milli Takım hakkında konuşan Çalhanoğlu şunları ifade ettti: "Milli takımda genç oyuncular ve tecrübeli oyuncularla bu jenerasyon çok güzel. Takımda herkesin birbirine saygısı var. Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz. Sonuçta insanız. Negatifleri dinleyip geçmek gerekiyor."

"GALATASARAY'A GELMEYİ ÇOK İSTERİM"

Galatasaray taraftarı olduğunu açıklayan Hakan Çalhanoğlu, "Ben Galatasaraylı olduğumu hiçbir zaman saklamadım. Çocukluğumdan beri öyleyim. Galatasaray'ı hep takip ediyorum. Bir gün Galatasaray'a gelmeyi çok isterim" ifadelerine yer verdi.

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