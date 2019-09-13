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  3. Caleb Ekuban'dan taraftarlara duygusal mesaj: Futbol verir ve futbol alır, tıpkı hayat gibi

Caleb Ekuban'dan taraftarlara duygusal mesaj: Futbol verir ve futbol alır, tıpkı hayat gibi

Caleb Ekuban'dan taraftarlara duygusal mesaj: Futbol verir ve futbol alır, tıpkı hayat gibi

Trabzonspor'un çarşamba günü yaptığı idmanda Fernandes ile girdiği ikili mücadelede talihsiz bir şekilde sakatlanarak 5. tarak kemiğinde kırık meydana gelen Ekuban sosyal medyadan taraftara mesaj gönderdi.

Ekuban şu ifadeleri kullandı:

"Futbol verir ve futbol alır. Tıpkı hayat gibi. Ne yazık ki en az 1 ay sahalardan uzak kalacağım. Bir ameliyat olacağım. Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim."

Bordo mavililer, sakatlanan Caleb Ekuban'ın ameliyat edileceğini açıklamıştı.

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