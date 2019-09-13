Caleb Ekuban'dan taraftarlara duygusal mesaj: Futbol verir ve futbol alır, tıpkı hayat gibi

Ekuban şu ifadeleri kullandı:

"Futbol verir ve futbol alır. Tıpkı hayat gibi. Ne yazık ki en az 1 ay sahalardan uzak kalacağım. Bir ameliyat olacağım. Takımımı her zaman destekleyeceğim ve geri döneceğim."

Bordo mavililer, sakatlanan Caleb Ekuban'ın ameliyat edileceğini açıklamıştı.