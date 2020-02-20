Çakır penaltıyı verdi, Leipzig avantajı kaptı

Karşılaşmanın ilk yarısında gol olmazken dakikalar 58'i gösterdiğinde Cüneyt Çakır Laimer'in düşürülmesiyle penaltı noktasını gösterdi. Timo Werner penaltıyı gole çevirerek takımını galibiyete taşıdı.
Mücadelenin rövanşı ise 10 Mart tarihinde Red Bull Arena'da oynanacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İtalyan temsilcisi Atalanta, sahasında İspanyol Valencia'yı konuk etti. Giuseppe Meazza'da oynanan karşılaşmayı Atalanta 4-1 kazanarak turu geçmek için önemli bir avantaj yakaladı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında son finalis İngiliz Tottenham ile Alman temsilcisi Leipzig karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Leipzig 1-0 kazanarak rövanş için avantajlı taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında yarın deplasmanda Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, "İki maçlık bir seri. Burada avantaj yakalayıp Türkiye'ye dönmek istiyoruz." dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, ligde oynanacak Galatasaray derbisi öncesi Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde basın toplantısı düzenledi. Birçok konuya değinen Koç, çok çarpıcı ifadeler kullandı.
MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Messi'yi transfer etmek için harekete geçti.
Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.
Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.