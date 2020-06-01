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aksam.com.tr
  • 01 Haziran 2020 Pazartesi 08:00
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Caicedo gidiyor, Vedat geliyor!

Caicedo gidiyor, Vedat geliyor!

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Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.

AKŞAM Özel Haber | Orçun ÖZATEŞ

İtalyan ekibi Lazio, son dönemlerde adı sıkça Avrupa’nın önde gelen kulüpleriyle anılan Fenerbahçe’nin yıldızı Vedat Muriqi’yi kadrosuna katmak için planını belirledi. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo’yu satıp, boşluğunu Vedat’la doldurmak istiyor. İtalyan temsilcisi birçok taliplisi olan Caicedo’yu elden çıkarmakta zorlanmayacak.

WEST BROMWICH DE ÇOK İSTİYOR

Vedat Muriqi ile İngiliz ekibi West Bromwich Albion da yakından ilgileniyor. Ada ekibinin Teknik Direktörü Slaven Bilic, 26 yaşındaki Kosovalı golcünün transfer edilmesini çok istiyor. İngiliz ekibinin bu transfer için 20 milyon sterlini gözden çıkardığı da iddia ediliyor. Bir diğer İngiliz ekibi Tottenham da başarılı forveti yakından takip ediyor. Fransız ekibi Rennes’in de transfer listesinde Vedat Muriqi’nin olduğu dile getiriliyor.

YÜZDE 15 PAY RİZE’YE VERİLECEK

Vedat’ın olası satışından Fenerbahçe, Çaykur Rizespor’a yüzde 15 pay verecek. SarıLacivertliler başarılı oyuncunun satışından gelecek sıcak para ile ise transfer bütçesini oluşturmak istiyor. Kosovalı forvetinin takımdan ayrılması durumunda takımda forvet olarak bir tek Mevlüt Erdinç kalıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun golcü takviyesi konusunda da çalışmalar yaptığı öğrenildi. Emre bazı isimlerle görüşmeler halinde olduğu da belirtildi.

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