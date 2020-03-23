Çağrı Karakuş: Türkiye daha güvenli

Frankfurt'un ikinci takımında oynayan Çağrı Karakuş, “Türkiye şu anda birçok ülkeden daha güvenli. Herkes Türkiye'ye gitmek istiyor” dedi.

AKŞAM

Almanya’da Frankfurt’un 2. takımında forma giyen Çağrı Karakuş, “Almanya’da koronavirüsten dolayı tedbirler artıyor. Ligler sezon sonuna kadar askıya alınabilir. Şirketler kapatıldı. Biz futbolcular olarak maçların ertelenmesinden ziyade, liglerin tatil olmasını istiyoruz ancak özellikle Bundesliga’nın tatil edilmesi durumunda ekonomiye büyük zararları olacağı söyleniyor” diye konuştu.

AVRUPA’DA KALIRIM

Kendisinin İsviçre üzerinden Türkiye’ye gelmeye çalıştığını ancak Türkiye’nin uçuşları durdurma kararından sonra gelemediğini söyleyen Çağrı Karakuş, “Türkiye şu an birçok ülkeden daha iyi yürütüyor bu süreci ve çoğu ülkeden daha güvenli. Bu yüzden buradaki Türkler de Türkiye’ye gelmek istiyorlar. Türkiye’de bazı takımlardan teklifler aldım. Ama uzun süre Avrupa’da oynamak istiyorum” yorumunu yaptı.

İDMANLAR İPTAL

Çağrı, “2. Lig’de idmanlar kulüplerin kararına bırakılmıştı. Bazı kulüpler idman günlerinin sayısını azaltırken bazıları da bireysel antrenmana döndü. Ama en son uyarı yapıldı ve bizim idmanlar da iptal edildi” açıklamasında bulundu.