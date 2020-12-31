Cagliari, Radja Nainggolan'ı bir kez daha kiraladı

İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, geçtiğimiz sezon takımda oldukça başarılı performans gösteren Radja Nainggolan'ı bir kez daha kiraladı. Inter'de sezonun ilk yarısında istediği şansı bulamayan Nainggolan, kiralık olarak Cagliari'ye imza attı.
2018'de Roma'dan 38 milyon Euro bonservis karşılığında Inter'e transfer olan Nainggolan, 2019-20 sezonunu Cagliari'de kiralık olarak geçirmişti.
Yıldız oyuncunun adı Süper Lig devlerinden Galatasaray ile de anılıyordu.
Sarı-lacivertlilerin hedefinde Erol Bulut'un Alanyaspor'dan eski öğrencileri Caulker ve Bakasetas bulunuyor. Sarı-lacivertliler bu iki futbolcuyu sezon başı da kadrosuna katmak istemişti.
Sezon başında tam 18 futbolcu kadrosuna katan Fenerbahçe, devre arasında da stoper ve kanat takviyesi yapmak için kolları sıvadı. Sarı-Lacivertlilerin savunma için takip ettiği isimlerden biri de PAOK'ta forma giyen, Pelkas'ın eski takım arkadaşı Giannis Michailidis. 20 yaşındaki stoper, sol ayaklı olması ve soğukkanlı yapısıyla dikkat çekiyor. Yunan ekibiyle bonservis pazarlıkları sürerken transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğu gelen bilgiler arasında.
Beşiktaş'ta performansıyla eleştirilen Adem Ljajic için son karar verildi.
Koronavirüs pandemisi döneminde Fenerbahçe'den maaşını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden ve konuyu FIFA'ya taşıyıp 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanan Max Kruse'nin Sarı-Lacivertlilerle anlaştığı rakam ortaya çıktı. Buna göre Fenerbahçe, Alman futbolcuya 3,75 milyon euro ödeyecek.
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