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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:30
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  • 30 Temmuz 2019 Salı 09:30

Cagliari kulüp başkanı Guilini: Nainggolan haberleri hayal ürünü

Cagliari kulüp başkanı Guilini: Nainggolan haberleri hayal ürünü

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Cagliarı kulüp başkanı Guilini, Nainggolan transferi ile ilgili, 'Şu an böyle bir transfer girişimi yok. Bu haberler hayal ürün' açıklamasında bulundu.

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Cagliarı kulüp başkanı Guilini, Nainggolan transferi ile ilgili, 'Şu an böyle bir transfer girişimi yok. Bu haberler hayal ürün' açıklamasında bulundu.

Cagliari Başkanı Guilini, "Nainggolan haberlerini okuyorum ama o şu an Inter'in oyuncusu ve somut bir şey yok. Eğer Inter'den ayrılıp İtalya'da kalmak isterse, Cagliari'den daha iyi yer bulacağını sanmıyorum. Ancak Nainggolan haberlerinin şu an için hayal ürünü olduğunu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

İtalya basınında, Nainggolan'ın 4 sezon boyunca formasını giydiği Cagliari'ye dönmeye sıcak baktığı, ve bu sebepten dolayı tercihini Cagliari'den yana kullanacağı iddiaları yer almıştı. Nainggolan'ın eşinin de Cagliari'yi çok sevdiği ve transfer tercihinde bu durumun önemli yer tuttuğu kaydedilmişti.

"YURT DIŞI OLURSA GALATASARAY"

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; ''Ninja, Çin'e gitmeyecek. Yurt dışına çıkarsa Galatasaray olacak ama İtalya'da kalmak istiyor. Cagliari, Sampdoria ve Atalanta'nın ilgisi var. Onun favorisi ise Cagliari. Inter kampından ayrıldı ve en son kız kardeşinin Romanya'daki düğününe gitti. Çok yakın zamanda yeni takımı açıklanacak."

Inter'in geçen yaz Roma'dan transfer ettiği 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon 36 maça çıktı ve 7 gol atıp 3 asist yaptı. 

38 MİLYONA ALINMIŞTI

Inter'in geçen sezon Roma'dan 38 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Belçikalı orta sahanın İtalyan kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.  Nainggolan'ın 4.5 milyon euro garanti maaşı ve bonusları var. 

Savaşçı yapısıyla tanınan yıldız futbolcu, gerektiği zamanlarda hücum yönünde de opsiyon almasını biliyor. Sorunlu futbolcularla başa çıkabilen Terim'in, Nainggolan'ı çok istediği biliniyor.

(Fotomaç)

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Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Belçikalı yıldız Radja Nainggolan'ın Cagliari'ye transfer olacağı iddia edilmişti. Cagliarı kulüp başkanı Guilini, Nainggolan transferi ile ilgili, 'Şu an böyle bir transfer girişimi yok. Bu haberler hayal ürün' açıklamasında bulundu.
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