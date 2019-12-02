Çağlar Söyüncü'nün menajerinden transfer açıklaması

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Leicester City'de gösterdiği başarılı performansla devlerin lsitesine giren Çağlar Söyüncü için transfer açıklaması geldi. Genç oyuncunun menajeri Mustafa Doğru, Çağlar Söyüncü'nün Ocak ayında takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

Manchester City'nin ilgilendiği oyuncu için Arsenal de devreye girdi. Çağlar Söyüncü'nün kararı merak edilirken menajeri Mustafa Doğru'dan çarpıcı açıklama geldi. Doğru yaptığı açıklamada, "Çağlar şu anda tamamen Leicester City'nin başarısına odaklanmış durumda. Ne Çağlar'ın ne de kulübün gündeminde böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Harry Maguire'in rekor bedelle Manchester United'a transferinin ardından Leicester City'de 15 Premier Lig maçına çıkan Çağlar Söyüncü 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.