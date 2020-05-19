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  • Çağlar Söyüncü'nün menajeri Barcelona'yı doğruladı ve ekledi: PSG bir sürpriz yapabilir
  • 19 Mayıs 2020 Salı 12:38
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  • 19 Mayıs 2020 Salı 12:38

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Barcelona'yı doğruladı ve ekledi: PSG bir sürpriz yapabilir

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Barcelona'yı doğruladı ve ekledi: PSG bir sürpriz yapabilir

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Leicester City ve milli takımımızın başarılı stoperi Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Barcelona'nın ilgisini doğruladı ve ekledi: “PSG bir sürpriz yapabilir”

Leicester City'de sergilediği başarılı performansla parmak ısırtan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yle ilgili gündeme bomba gibi düşen bir transfer iddiası gelmiş ve dünya devi Barcelona'nın milli futbolcu ile ilgilendiği belirtilmişti. İspanyol medyası, Katalan ekibi Başkanı Bartomeu'nun bu transferde ısrarcı olduğunu ve Gerard Pique'nin boşluğunu dolduracak stoperin Çağlar Söyüncü olarak belirlendiğini açıklamıştı.

Milli yıldızın menajeri Mustafa Doğru, Barcelona'nın Çağlar Söyüncü'ye olan ilgisini doğruladı. İspanya'nın önde gelen spor gazetesi AS'a konuşan Mustafa Doğru, Katalan ekibinin Çağlar'ı Altınordu döneminden beri takip ettiğini açıkladı ve 'Barcelona, Çağlar'ı Altınordu'dayken de transfer etmek istemişti. Onlarla görüşmüştük fakat Çağlar'ın sürekli ilk 11'de oynayacağı bir kulüp olmasını daha doğru bulmuştuk çünkü bu şekilde daha iyi gelişecekti ve bu nedenden ötürü Freiburg'un teklifini kabul ettik.' ifadelerini kullandı.

"PSG bir sürpriz yapabilir"

Çağlar'ın şuan alabilecek takım sayısının az olduğunun altını çizen Doğru, 'Bence şu an Çağlar Söyüncü'yü alabilecek takım sayısı çok az. Premier Lig'de sadece Liverpool'un maddi gücü Çağlar'ı almaya yetebilir. Ayrıca Fransa'dan da PSG bir sürpriz yapabilir." diye konuştu.

55 milyon Euro bonservis bedeli talep ediliyor

Premier Lig'in tamamlanmamasına rağmen yılın en iyi 11'ini belirleyen İngiltere'nin en köklü medya organlarından BBC, kadroda Çağlar Söyüncü'ye de yer vermişti. Bu sezon tüm kulvarlarda 35 maça çıkan ve Manchester City ile Liverpool'un da transfer listesinde yer alan Çağlar için Leicester'ın 55 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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