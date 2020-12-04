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aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 00:15
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Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi! Yine sakatlandı...

Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi! Yine sakatlandı...

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Sporx

Sakatlıktan dönen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester'ın Zorya Luhansk ile oynadığı maça 11'de başladı ama yeniden sakatlandı. Bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder de maça 11'de başladı.

Çağlar Söyüncü, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı. Zorya deplasmanına konuk olan Leicester'de 11 başlayan Çağlar Söyüncü maçın ilk yarısında sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.

Gruptan çıkmayı garantileyen Leicester, bu beraberliğin ardından 10 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya Luhansk puanını 6 yapsa bile gruptan çıkma şansını sürdüremedi.

UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda son hafta Zorya Luhansk, Braga'ya konuk olacak. Leicester, AEK'yı ağırlayacak.

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