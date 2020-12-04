Çağlar Söyüncü'den kötü haber geldi! Yine sakatlandı...

Çağlar Söyüncü, sakatlığının atlatmasının ardından 10 maç sonra sahalara geri döndü ama yeniden sakatlandı. Zorya deplasmanına konuk olan Leicester'de 11 başlayan Çağlar Söyüncü maçın ilk yarısında sakatlandı ve 17. dakikada yerini Wesley Fofana'ya bıraktı.
Gruptan çıkmayı garantileyen Leicester, bu beraberliğin ardından 10 puanla liderliğini sürdürdü. Zorya Luhansk puanını 6 yapsa bile gruptan çıkma şansını sürdüremedi.
UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nda son hafta Zorya Luhansk, Braga'ya konuk olacak. Leicester, AEK'yı ağırlayacak.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
Sakatlıktan dönen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester'ın Zorya Luhansk ile oynadığı maça 11'de başladı ama yeniden sakatlandı. Bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder de maça 11'de başladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sivassporlu Caner Osmanpaşa, Villarreal maçının ardından konuştu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, Sivaspor maçı sonrasında konuştu.