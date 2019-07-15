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  3. Çağlar Söyüncü'den flaş transfer açıklaması: Seve seve Beşiktaş'a giderim

Çağlar Söyüncü'den flaş transfer açıklaması: Seve seve Beşiktaş'a giderim

Çağlar Söyüncü'den flaş transfer açıklaması: Seve seve Beşiktaş'a giderim

Leicester City formasını giyen Çağlar Söyüncü, kendisi ile ilgilenen Beşiktaş’a hayır diyemeyeceğini söyledi.

İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadığı için oynayacağı bir takıma transfer olmak isteyen milli futbolcu, “Menajerim, Beşiktaş’ın benimle ilgilendiği yönünde haberler almış. Beşiktaş’ta oynamayı kim istemez. Ancak şu anda kulübümle sözleşmem devam ediyor. Onların izni olmadan transfer olamam. Beşiktaş, Leicester ile anlaşırsa seve seve Siyah-Beyazlı formayı giyerim” dedi.

(Star)

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