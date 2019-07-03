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  3. Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret cevabı!

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret cevabı!

Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a ret cevabı!

Leicester City'nin Çağlar Söyüncü için Galatasaray, Fenerbahçe ve İtalya'dan gelen transfer tekliflerini reddettiği iddia edildi.

Turkish Football'un haberine göre İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Çağlar Söyüncü için Galatasaray, Fenerbahçe ve İtalya'dan gelen teklifleri reddetti. Galatasaray ve Fenerbahçe, Leicester City'de fazla forma şansı bulamayan milli defans oyuncusunu kiralamak için devreye girdi ancak İngiliz ekibinin tavrı farklı oldu.

Genç oyuncunun Premier Lig'de kalmasını isteyen Leicester City, Türkiye ve İtalya'dan gelen tekliflere sıcak bakmadı. Çağlar Söyüncü yeni sezonda Leicester City'de Harry Maguire, West Morgan ve Johnny Evans ile forma mücadelesi verecek. Eğer transfer gözdeleri arasında yer alan Maguire, takımdan ayrılırsa Çağlar Söyüncü'nün şansı daha da artmış olacak.

(Futbol Arena)

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