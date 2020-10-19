Çağlar Söyüncü: 'Sakatlığımdan dolayı üzgünüm'

Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü sakatlığı için açıklama yaptı.

Leicester City'de forma giyen A Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Sakatlığıyla ilgili açıklama yapan Çağlar, "Takımımı bir süre yalnız bırakacağım için çok üzgünüm. En kısa sürede eskisinden daha da güçlü olarak sahalara dönmek için elimden geleni yapacağım. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere" sözlerini kullandı.

Aston Villa'ya 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün bir sakatlığı var ve en iyi ihtimalle 3 ay bizimle beraber olamayacak" ifadelerine yer vermişti.