Çağlar Söyüncü Premier League'de o listede adını 6. sıraya yazdırdı

İngiltere Premier Lig'in resmi twitter hesabından yayınlanan bir istatistikte Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün bu sezonki başarısı bir kez daha gözler önüne serildi.
Ortaya çıkan istatistikte Premier Lig'de bu sezon en çok pas atan futbolcular listelendi. Milli futbolcumuz ligin en çok pas yapan 6. oyuncusu oldu.
Bu konuda zirvede olan isim ise Liverpool'dan Virgil Van Dijk oldu. Toplam 2051 pas ile Premier Lig'in zirvesinde olan Van Dijk'ı takım arkadaşı 1708 pas ile Trent Alexander-Arnold takip etti.
Premier Lig'de en çok pas yapan ilk 6 isim ve pas rakamları bu şekilde açıklandı:
Virgil Van Dijk - 2051
Trent Alexander-Arnold - 1708
Lewis Dunk - 1692
Andrew Robertson - 1687
Fernandinho - 1638
Çağlar Söyüncü - 1637
(Sporx)
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