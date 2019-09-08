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  3. Çağlar Söyüncü: Özür dilerim, atamadım!

Çağlar Söyüncü: Özür dilerim, atamadım!

Çağlar Söyüncü: Özür dilerim, atamadım!

EURO2020 Elemeleri'nde Andorra'yı 1-0 mağlup eden A Milli Takım'da stoper Çağlar Söyüncü, maçın ardından açıklamalar yaptı.

İzlanda'nın ofsayt taktiğini başarısız uygulaması sonucunda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonu gole çeviremeyen Çağlar, "Zor olacağını biliyorduk. Kaçırdığım bir pozisyon vardı, özür dilerim atamadım. Biraz stres olduk" dedi.

"KAYIPSIZ DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

Çağlar Söyüncü sözlerini, "Emre ağabeyin doğum gününün ve 100. maçını kutlarım. Moldova'ya iyi şekilde hazırlanacağız ve yoluma kayıpsız devam etmek istiyoruz" ifadeleriyle tamamladı.

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