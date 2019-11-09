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  3. Çağlar Söyüncü oynuyor, Leicester City durdurulamıyor

Çağlar Söyüncü oynuyor, Leicester City durdurulamıyor

Çağlar Söyüncü oynuyor, Leicester City durdurulamıyor

İngiltere Premier Lig'de Leicester City, sahasında Arsenal'i 2-0 mağlup etti.

Ligin 12. hafta maçında Leicester City, King Power Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde ataklarını sıklaştıran Leicester City, 68. dakikada Jamie Vardy ve 75. dakikada James Maddison'ın golleriyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Leicester City'de milli oyuncu Çağlar Söyüncü 90 dakika sahada kaldı. Arsenal'de ise Mesut Özil, geçen haftanın ardından bu maçta da ilk 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika boyunca forma giydi.

Bu galibiyetle ligde 4'te 4 yapan Leicester City, puanını 26'ya çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükselirken, Arsenal ise 17 puanda kaldı.


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