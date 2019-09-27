Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6676
  • 6,1964
  • 271.207
  • 105103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin kıskacında

Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin kıskacında

Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin kıskacında

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, yine Ada gündeminde. Yaz transfer döneminde Harry Maguire'ı Manchester United'a kaptıran Manchester City'nin gözünü, bir başka Leicester Cityli Çağlar'a diktiği öne sürüldü.

İngiliz basını, Pep Guardiola'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Aymeric Laporte'un yokluğunu, 23 yaşındaki stoperle doldurmak istediğini yazdı.

The Guardian'ın haberinde genç savunmacının tekniği, soğukkanlılığı ve topu oyuna sokma becerisiyle İspanyol teknik adamın gözüne girdiği ve devre arasında bu transferin noktalanmasını istediği belirtildi.

Pep'in listesinde İskoçya Ligi ekiplerinden Haerts forması giyen 17 yaşındaki sol bek Aaron Hickey'nin de olduğu ifade edildi.

2018-2019 yaz transfer döneminde Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon takımının Premier Lig'deki tüm maçlarına ilk 11'de başladı ve bir de gol pası verdi.

(TRT Spor)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
Serdar Ortaç boşanma konusunda haklı çıktı
Kurşun dizisinin yayın tarihi belli oldu
Aleyna Tilki'nin deprem paylaşımı tepki çekti!
<p>Aslen Giresunlu olan Sebahattin Kara’nın, mesleği gereği hızlı kravat bağlama durumu zamanla tutk

Gören Şaşkına Dönüyor! Kravatı 1 Saniyede Bağlıyor...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Çanakkale'de Bizans hazinesi bulundu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları