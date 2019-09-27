Çağlar Söyüncü, Manchester City'nin kıskacında

İngiliz basını, Pep Guardiola'nın sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacak Aymeric Laporte'un yokluğunu, 23 yaşındaki stoperle doldurmak istediğini yazdı.

The Guardian'ın haberinde genç savunmacının tekniği, soğukkanlılığı ve topu oyuna sokma becerisiyle İspanyol teknik adamın gözüne girdiği ve devre arasında bu transferin noktalanmasını istediği belirtildi.

Pep'in listesinde İskoçya Ligi ekiplerinden Haerts forması giyen 17 yaşındaki sol bek Aaron Hickey'nin de olduğu ifade edildi.

2018-2019 yaz transfer döneminde Leicester City'e transfer olan Çağlar Söyüncü, bu sezon takımının Premier Lig'deki tüm maçlarına ilk 11'de başladı ve bir de gol pası verdi.

(TRT Spor)