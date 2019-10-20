Çağlar Söyüncü İngiltere'de 'sezona en iyi başlayan oyuncular 11'i'nde yer aldı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’nin formasını giyen Çağlar Söyüncü, sezona bomba gibi bir giriş yapmıştı. İstikrarlı performansını sürdürmeye devam eden 23 yaşındaki stoper, son olarak EURO 2020 Elemeleri’nde Türk Milli Takımı’nda partneri Merih Demiral ile birlikte Arnavutluk ve Fransa maçlarında kendisine hayran bırakmıştı.

Her geçen gün adından söz ettiren milli futbolcu, son dönemdeki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Van Dijk ile birlikte...

Genç savunmacı, Ada’nın önde gelen gazetelerinden Daily Mail’in analizine göre sezona en iyi giriş yapan oyuncular arasında ilk 11’de yer aldı. Çağlar’ın partneri ise Liverpool’un süperstarı Virgil van Dijk oldu.

Bu başarı, hem Çağlar’ı hem de ülkemizi fazlasıyla gururlandırdı.

(Fanatik)