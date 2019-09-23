Çağlar Söyüncü İngiltere'de gündemden düşmüyor

Bu sezon ligdeki tüm maçlarda 90 dakika forma giyen milli oyuncunun, takımının 3'ncü sırada olmasında payı büyük.

Pazar günkü Tottenham karşılaşmasında etkili bir performans gösteren Çağlar, takımının 2-1'lik galibiyetinde önemli rol oynadı.

Manchester United'a rekor bedelle transfer olan Harry Maguire'in yerinde oynayan 23 yaşındaki stoper, İngiliz futbol otoritelerinden tam not aldı.

Uzun yıllar Liverpool forması giyen efsane İngiliz savunmacı Jamie Carragher, "Leicester'dan Çağlar Söyüncü'yü izlemeye bayılıyorum" paylaşımını yaptı.

Kariyerini televizyon yorumculuğu yaparak sürdüren Gary Lineker de "Leicester'ın Maguire'nin yerine neden oyuncu almadığını Çağlar'ı izlerken anlıyorum" ifadesini kullandı.

Manchester City'nin savunmada yaşadığı sakatlıkları hatırlatan Daily Star gazetesi ise; "City, Leicester'dan Çağlar'ı kadrosuna katmalı" manşetini attı.

(TRT Spor)