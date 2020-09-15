Çağlar Söyüncü: 'Hayalimiz Euro 2020 şampiyonluğu'

AKŞAM

Leicester City'de oynadığı futbolla göğsümüzü kabartan Çağlar Söyüncü'nün Milli Takım'la hedefi yüksek.

Leicester City’de forma giyen milli stoper Çağlar Söyüncü Sporx’e konuştu. Çağlar, “Milli forma bana güç veriyor. Avrupa ve dünya şampiyonu olmak her futbolcunun hayalidir. Avrupa şampiyonasında finale kadar gitmek istiyoruz. Ardından da Dünya Kupası’na katılıp 2002’den sonra bir başarı daha yaşatmak istiyoruz. EURO 2020’den bekletimiz hayalimiz şampiyon olmak.” dedi.

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