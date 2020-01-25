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aksam.com.tr
  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:01
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  • 25 Ocak 2020 Cumartesi 18:03

Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı Leicester turladı

Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı Leicester turladı

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İngiltere Federasyon Kupası son 32 turu eleme maçında Leicester, deplasmanda Brentford'u 1-0 mağlup etti ve son 16 turuna kaldı.

İngiltere Federasyon Kupası son 32 turu eleme karşılaşmasında Brentford, Leicester City'i konuk etti.

Griffin Park'ta oynanan karşılaşma, Leicester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı. Leicester, bu sonuçla Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.

Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.

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