Çağlar Söyüncü 90 dakika oynadı Leicester turladı

İngiltere Federasyon Kupası son 32 turu eleme karşılaşmasında Brentford, Leicester City'i konuk etti.
Griffin Park'ta oynanan karşılaşma, Leicester'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 4. dakikada Kelechi Iheanacho attı. Leicester, bu sonuçla Federasyon Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor maçının ertelenmesi halinde TFF'nin kararına saygı duyacağını açıkladı.
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında deplasman tribününün önünde Kızılay standı kurulacağını duyurdu.