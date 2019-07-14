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Çağlar için teklif

Çağlar için teklif

LEİCESTER City’de çok fazla oynama şansı bulamayan milli yıldız Çağlar Söyüncü, Beşiktaş’ın stoper adayları arasında. İşte Beşiktaş’ın son transfer haberleri…

AKŞAM

İngiliz basını Siyah-Beyazlılar’ın, Çağlar için Leicester City’e satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi nde bulunduğunu öne sürdü.

SON TALİP ADA’DAN

BEŞİKTAŞ’IN yeni sezonda kadrosunda düşünmediği Quaresma’ya, İngiliz ekibi Wolverhampton’un talip olduğu belirtildi. Daha önce Vietnam ve ABD Ligi’nden teklif alan Quaresma ise bu konuda sessizliğini koruyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, yönetimle birlikte alacağı karar Portekizli yıldızın kaderini belirleyecek.

AL MEDEL’i VER HUGO’YU

İTALYAN basını; Beşiktaş’ın Şilili oyuncusu Gery Medel’e karşılık, Vitor Hugo’yu istediğini yazdı. Beşiktaş, 1.87’lik stoperi satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralamak istiyor. Fiorentina ise Medel’i bonservisiyle birlikte almak niyetinde. Hugo için F.Bahçe’nin de kiralama teklifi yaptığı bildirildi.

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