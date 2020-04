Leicester City'de forma giyen milli futbolc Çağlar Söyüncü beIN Sports'a konuştu. Söyüncü, yaptığı açıklamada 2019 yazında Manchester United'a transfer olan Harry Maguire'den de bahsetti ve "dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyorum" dedi.

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"HARRY MAGUIRE'NİN GİTMESİYLE ŞANS BULDUM VE İYİ DEĞERLENDİRDİM"



"Hiçbir zaman antrenman kaçırmıyor, istenileni yapıyordum. Oynadığımda da oynamadığımda da elimden geleni yapıyordum. Harry'nin gitmesiyle şans buldum ve iyi değerlendirdim. Takım olarak da iyiydik. Buralara kadar geldik. 19 yaşında iken 3 büyüklerden teklif geldi. Freiburg'dan teklif geldi ve risk vardı ama bunu tercih ettim. TFF 1. Lig ve Bundesliga çok farklı. Riskliydi ve şansımı denemek istedim. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. Orada da hocamız zaman geçtiktçe sana forma şansı vereceğim dedi. En iyi şekilde çalıştım. Maçlar başlamadan önce stoperin sakatlanması şansım oldu. Hocamız benimle paylaştı. 2 sezon boyunca çoğunlukla oynadım.

"LIVERPOOL BU SENE MUAZZAM BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

Biz Manchester maçında iyi oynadık, zorlanmadım. Crytsal Palace maçında iyi değildik daha çok zorlandım. Çok kaliteli oyuncular var. Konsol oyunlarında oynattığım oyuncularla birlikte oynuyorum. Onlarla aynı seviyede olduğunu hissettiğiniz anda iyi konsantrasyonla birlikte ekstra bir zorluk olduğunu düşünmüyorum. Liverpool bu sene muazzam bir başlangıç yaptı ve 30. haftaya geldik. Biz takım olarak bu sene iyi işler yaptık. Bu takımdaki genç oyuncular için de motivasyon oldu. Bazı maçlarda erken gol yiyorduk ama maçı çevirebileceğimizi düşünüyorum. Özgüven olduktan sonra seri de öyle geldi. Everton maçı 1-0 bitti, devrede iken sanki biz önde gibi hissediyorduk. Son dakikada galip geldik ama bunu biliyorduk.



"ALLAH NASİP EDERSE ÇOĞUMUZ İLK DEFA GİDECEĞİZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA"

Milli takımda da iyi bir süreç oldu. Güzel bir periyot geçirdik. Çıkacağımızı biliyorduk. Fransa maçına da aynı konsantrasyonla çıktık. 3 gol yiyerek bitirdik grubu. Bizim için çok iyi. Her şerde bir hayır var. Cenk ağabey, Yusuf gibi eksiklerimiz vardı. Abdülkadir Ömür, Yusuf, Merih, Ozan... Arkadaşlarımız 10 maçlık periyotta bize çok katkı sağladı. Bu sene olsaydı onlar oynayamayacaktı. Bizler için üzücü olacaktı. Allah nasip ederse çoğumuz ilk defa gideceğiz Avrupa Şampiyonası'na. Her şerde bir hayır vardır. İnşallah bu salgın en hızlı şekilde sonuçlanır. Şu an en önemlisi kurallara uymamız, evde kendimize bakmamız.



"LEICESTER CITY'DE DE GERİ 4'LÜ EVANS DIŞINDA GENÇ"

Merih'le ikimiz aynı karakterler olsak belki bu kadar iyi oynayamazdık. Maç içinde de bir pozisyon gereği onun duygularını belli etmesi, benim etmemem gerekiyor. Harry de Dünya Kupası'nda oynadı. Evans ve Morgan da vardı. Diğer stoperler de kaliteli. Evans 9 sezon Manchester United'da da oynadı. Leicester City'de de geri 4'lü Evans dışında genç.



Ondan çok şey öğreniyoruz. Bir hata yaptığımızda onu nasıl karşılayacağımızı gösteriyor. Eksik bir şey yaptığımızda maç içinde fırsat bulursa anlatıyor. Olmazsa devre arasında ya da maç sonunda söylüyor.

Dünyanın en pahalı stoperinin yerinde oynuyordum ve bana güvendikleri için transfer yapmadılar. Baskı oldu. Biz özgüveni yakaladığımız için ben de bunun üstesinden geldim. Önemli olan buna devam edebilmek. Burada beni örnek alanlara bunu söylemek isterim. 3 yıllık daha sözleşmem var.

Şu an için bir yere gitmemin doğru olacağını düşünmüyorum. Daha öğrenecek çok şeyim var.Basamak basamak gitmesi çok önemli. "